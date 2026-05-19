Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh

Khu vực Đông Bắc bộ liên tục mưa to nhiều ngày, từ ngày 16-5 đến sáng 19-5, một số nơi bị ngập cục bộ.

Một số khu vực tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Ảnh: TTXVN

Cập nhật thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 18-5 đến 11 giờ ngày 19-5, khu vực Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ đã có mưa 50-100mm. Riêng các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh có nơi mưa 80-150mm.

Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa lớn như Việt Lâm (Tuyên Quang) 248mm, Bản Ngần (Tuyên Quang) 211mm, Đông Viên (Thái Nguyên) 117mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 240mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 187mm. Đến trưa 19-5, theo hệ thống radar thời tiết, mưa đã tạm giảm.

Cơ quan chức năng cảnh báo từ đêm 19-5 đến đêm 20-5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 250mm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn từ đêm 18-5 đến sáng 19-5 đã làm sạt lở 1 vị trí đường giao thông nông thôn tại xã Hoàng Su Phì (tỉnh Tuyên Quang). Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn làm ngập 10,5ha lúa và hoa màu tại các xã Bạch Thông, Cẩm Giàng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, 115 hộ dân tại phường Mông Dương bị ngập sâu 1-1,5m. Sáng 19-5, các hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng làm ngập 85,7ha lúa và hoa màu tại địa phương này.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh và nhiễu động thời tiết diện rộng, từ đêm 16 đến ngày 17-5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có một đợt mưa lớn gây ngập cục bộ tại các địa phương: Hạ Long, Hà Lầm, Cao Xanh, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê, Quảng Tân, Hoành Bồ. Đồng thời, mưa trong hai ngày 16 và 17-5 đã làm sạt lở khoảng 400m3 đất đá tại hai điểm trên quốc lộ 18C, làm bong tróc 30m mặt nhựa đường của tỉnh lộ 326, ngập đổ 127,5ha lúa.

