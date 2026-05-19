Lực lượng vũ trang TPHCM phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 19-5, tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào trồng cây năm 2026 trong Lực lượng vũ trang Thành phố nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM...

Đại biểu tham gia trồng cây ngay sau lễ phát động

Giai đoạn 2026 – 2030, Bộ Tư lệnh TPHCM phấn đấu trồng 17.000 cây xanh. Riêng năm 2026, đơn vị trồng 5.000 cây xanh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là công trình “Vườn cây Đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em”. Mỗi cây xanh được trồng mang biểu tượng của một dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu và áp lực môi trường ngày càng gia tăng, việc phát triển môi trường xanh, đô thị xanh là yêu cầu cấp thiết đối với TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại chương trình

Đồng chí khẳng định, công trình “Vườn cây Đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em” không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà còn là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung phát biểu tại chương trình

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định Lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các nội dung được quán triệt; đẩy mạnh xây dựng doanh trại chính quy, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

* Cũng trong sáng 19-5, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đứng chân tại TPHCM) tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong toàn đơn vị.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 đã đồng loạt ra quân trồng 200 cây xanh tại khuôn viên doanh trại, bãi tập

MẠNH THẮNG