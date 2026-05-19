Đắk Lắk: Voi nhà nặng 4,6 tấn chết không rõ nguyên nhân

Ngày 19-5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (Trung tâm Bảo tồn voi) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân một con voi nhà vừa chết.

Voi P Lăng chết không rõ nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 18-5, ông Y Lít Ksơr là chủ kiêm nài voi đi thăm thì phát hiện voi P Lăng (44 tuổi) đã chết.

Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đến hiện trường kiểm tra, xác minh nguyên nhân voi P Lăng bị chết. Thời điểm kiểm tra, các bộ phận trên cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động, cũng không có dấu hiệu giãy giụa trước khi chết.

Cơ quan chức năng kết luận, voi P Lăng chết không rõ nguyên nhân, qua kiểm tra chưa phát hiện có tác động ngoại lực hay bất kỳ tác động nào từ con người.

Voi P Lăng là voi đực, có 2 ngà, nặng 4,6 tấn và đang hợp đồng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi từ tháng 1-2026 để không phục vụ du lịch cưỡi voi.

Theo ông Y Lít Ksơr, từ tháng 3-2026, voi bắt đầu có biểu hiện động dục, không thể hiện hung dữ hay đuổi người. Ngày 17-5, voi vẫn ăn uống và hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào về sức khoẻ.

Gia đình chủ voi đã chôn cất cho voi theo phong tục

Bà H’ Bluôn Êban là đại diện chủ voi có nguyện vọng đem xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương. Gia đình không yêu cầu các cơ quan chức năng mổ khám để xác định nguyên nhân chết của voi. Đồng thời cam kết không sử dụng và buôn bán các bộ phận của voi đã chết, chôn cất xác voi theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Theo thống kê của trung tâm bảo tồn voi, đến nay, tỉnh Đắk Lắk còn 32 cá thể voi nhà. Trong đó, số lượng voi cái đã quá tuổi sinh sản.

MAI CƯỜNG