Khai mạc Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7

Ngày 19-11, Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7 với chủ đề “Vượt qua biên giới: Tăng cường kết nối mạng lưới, chia sẻ tinh hoa và thúc đẩy hợp tác bền vững trong cộng đồng ASEAN +3” đã khai mạc tại TP Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (19 và 20-11) do Mạng lưới Các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học từ khối ASEAN và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tham dự.

Sự kiện tạo diễn đàn chiến lược để các hiệu trưởng trao đổi tầm nhìn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học, định hình hướng phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập khu vực và chuyển đổi toàn cầu.

Bên cạnh đó, hội nghị còn hướng tới xác định và thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao khả năng thích ứng của các cơ sở giáo dục đại học trước những thách thức mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận với 3 chủ đề chính, gồm: Thúc đẩy công bằng y tế - sức khỏe: ứng dụng thực tiễn tiêu biểu và định hướng tương lai cho ASEAN+3; Bảo đảm lương thực tương lai ASEAN+3: Khả năng chống chịu khí hậu, an ninh sinh học và nông nghiệp bền vững; Công nghệ cho tương lai: Đồng sáng tạo và tăng trưởng bền vững trong ASEAN+3.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Hội nghị hôm nay là cơ hội để chúng ta củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác hiệu quả, thúc đẩy sự lan tỏa tri thức và cùng xây dựng các sáng kiến cho tương lai thịnh vượng của khu vực ASEAN+3. TP Cần Thơ sẵn sàng trở thành điểm kết nối - cầu nối tri thức của ĐBSCL với khu vực và thế giới, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo giữa các trường trong khu vực.

TUẤN QUANG