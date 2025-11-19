Quảng Ngãi: Khánh thành trường mầm non cho 200 trẻ vùng biên

Ngày 19-11, tại xã Sa Loong, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Đông Dương cho Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 732 quản lý, đáp ứng nhu cầu học tập của 200 trẻ em vùng biên giới.

Công trình do Bộ Quốc phòng vận động doanh nghiệp quân đội tài trợ kinh phí xây dựng, giao Binh đoàn 15 trực tiếp triển khai, với tổng mức đầu tư 16,5 tỷ đồng. Trường được xây dựng tại vị trí trung tâm, gồm nhà hiệu bộ diện tích 249m², hai khối lớp học 466m²/khối, cùng nhà bếp, gara và trang thiết bị dạy học.

Ông Xiêng Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, cho biết công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục mầm non của địa phương, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em; giúp giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Ngôi trường còn là điểm tựa lòng dân, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh trên tuyến biên giới và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

