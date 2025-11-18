Dấu ấn và khát vọng qua triển lãm 50 năm giáo dục TPHCM

Triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại – Khát vọng tương lai” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức đã khai mạc sáng 18-11, tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TPHCM).

Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại – Khát vọng tương lai giới thiệu vai trò của giáo dục TPHCM trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững của ngành giáo dục thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết: "Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM đã có những bước chuyển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về quy mô và chất lượng giáo dục của cả nước. Ngành giáo dục thành phố luôn đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới".

Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc

Triển lãm có 9 gian trưng bày và 5 khu ảnh, tương ứng 5 giai đoạn phát triển của giáo dục TPHCM trong 50 năm: 1975–1985 “Định hướng và tái thiết”; 1986–1995 “Đổi mới giáo dục”; 1996–2005 “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập”; 2006–2015 “Đổi mới căn bản, toàn diện”; 2016–2025 “Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20-11-2025.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo tham quan gian hàng tại triển lãm

Bước vào không gian triển lãm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) Cao Đức Khoa chia sẻ: "Trong lòng tôi dâng trào xúc động xen lẫn tự hào. Qua 50 năm phát triển với nhiều thăng trầm, giáo dục và đào tạo của thành phố đã tạo được nhiều dấu ấn, vừa đảm bảo tính công bằng, văn minh, vừa đáp ứng yêu cầu hiện đại".

Lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "50 năm đổi mới giáo dục"

Cùng chung cảm xúc ấy, Trần Tiến Khoa, học sinh lớp 10 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh) cho biết, em ấn tượng nhất với các hoạt động ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, bởi đó là minh chứng cho việc giáo dục thành phố đang bắt nhịp với sự phát triển của thế giới.

Học sinh thích thú tìm hiểu về ứng dụng công nghệ vào dạy học

"Sau sắp xếp địa giới hành chính, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3-18 tuổi), đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Bên cạnh đó, toàn ngành phấn đấu triển khai đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; công nhận 1.000 "trường học số". Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục mong muốn gửi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn ngành thông điệp tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung đưa thành phố trở thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước". Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu

THU TÂM