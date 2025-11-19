Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thăm nhà giáo tiêu biểu

Sáng 19-11, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh dẫn đầu, đã đến thăm các nhà giáo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025).

Đến thăm gia đình cố GS-TS Đặng Lương Mô, nguyên cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch (ICDREC) – ĐHQG TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh dâng hương tưởng nhớ cố giáo sư, thăm không gian làm việc của ông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ghi sổ lưu niệm tưởng nhớ GS-TS Đặng Lương Mô. Ảnh: QUANG HUY

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh xúc động ghi vào sổ lưu niệm: “…Kính cẩn tưởng nhớ GS-TS Đặng Lương Mô – một trí thức lớn, một kiều bào yêu nước, người thầy luôn tận tâm truyền đạt tri thức cho sinh viên trong nước… TPHCM luôn tưởng nhớ, tri ân những cống hiến của Giáo sư đối với nền khoa học – công nghệ của đất nước và của thành phố”.

Trò chuyện với người thân của GS-TS Đặng Lương Mô, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh công lao của cố giáo sư trong việc đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch (ICDREC) tại ĐHQG TPHCM từ năm 2005. Từ đây, trung tâm đã thiết kế thành công con chip đầu tiên của Việt Nam, góp phần đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ vi mạch thế giới, đồng thời đào tạo hàng ngàn chuyên viên thiết kế vi mạch cho nhu cầu trong nước và quốc tế.

Bà Trần Thị Ánh Xuân (vợ cố GS-TS Đặng Lương Mô) tặng cuốn “Hồi ức tuổi tám mươi – Hành trình từ điện tử đến vi mạch” của GS-TS Đặng Lương Mô đến Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh. Ảnh: QUANG HUY

GS-TS Đặng Lương Mô sinh năm 1936, tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tokyo năm 1962, ông tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học tại Nhật vào năm 1968.

Trong suốt hơn 60 năm sự nghiệp, ông đã công bố hơn 300 công trình khoa học và sở hữu hơn 10 bằng sáng chế. Ông được vinh danh trong nhiều danh sách uy tín như “Marquis Who’s Who in the World - Những “Người nổi tiếng Thế giới”, nhận giải thưởng “Vinh danh nước Việt” năm 2004.

Đến thăm nhà giáo Trương Song Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe nhà giáo và gia đình, đồng thời tri ân những đóng góp của ông đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh (bên trái) thăm nhà giáo Trương Song Đức. Ảnh: QUANG HUY

Nhà giáo Trương Song Đức trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM. Dù tuổi cao, ông cho biết vẫn luôn giữ trọn tâm huyết với ngành, mong muốn thành phố sớm có các giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại và hội nhập.

Nhà giáo Trương Song Đức (bên phải) gửi gắm niềm tin về sự phát triển giáo dục - đào tạo thành phố trong thời gian tới. Ảnh: QUANG HUY

QUANG HUY