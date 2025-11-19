Giáo dục

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân dịp 20-11

Ngày 19-11, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú, GS-TS Cao Minh Thì, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Sau đó, đoàn đã đến thăm, tri ân PGS-TS Phạm Văn Năng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú, GS-TS Cao Minh Thì

IMG_0651.jpeg
Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân chúc mừng PGS-TS Phạm Văn Năng

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện và chúc các nhà giáo cùng gia đình nhiều sức khỏe. Đồng thời, mong muốn các thầy tiếp tục tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, tham gia góp ý cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

CẨM NƯƠNG

