Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân dịp 20-11

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Nhà giáo ưu tú, GS-TS Cao Minh Thì, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. Sau đó, đoàn đã đến thăm, tri ân PGS-TS Phạm Văn Năng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện và chúc các nhà giáo cùng gia đình nhiều sức khỏe. Đồng thời, mong muốn các thầy tiếp tục tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, tham gia góp ý cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.