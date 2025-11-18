Giáo dục

Báo SGGP đạt giải Ba Giải thưởng “Vì sự phát triển giáo dục TPHCM” năm 2025

SGGPO

Chiều 18-11, Lễ trao Giải báo chí “Vì sự phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 – năm 2025 đã diễn ra tại TPHCM. Giải thưởng do Hội Nhà báo TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM và Tạp chí Giáo dục TPHCM tổ chức.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự năm nay có chất lượng đồng đều, nhiều bài viết thể hiện cảm xúc chân thật, phản ánh sâu sắc hình ảnh người thầy, đổi mới giáo dục và các vấn đề thực tiễn đặt ra trong ngành. Đặc biệt, nhiều tác phẩm thể hiện rõ vai trò phản biện xã hội, góp phần xây dựng nền giáo dục nhân văn, hiện đại của thành phố.

z7237201072123_dcce076e649993bc3b5c030225f855a7.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của đội ngũ nhà báo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhấn mạnh: sự đa dạng về thể loại, chiều sâu nội dung và tinh thần trách nhiệm thể hiện trong các tác phẩm cho thấy tâm huyết của đội ngũ báo chí với sự nghiệp giáo dục TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

z7237201169763_10eb1203c20ee7444e68d642f8a9fca1.jpg
Loạt bài "Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo" của Báo Sài Gòn Giải Phóng được trao giải ba Giải thưởng "Vì sự phát triển giáo dục TPHCM" lần thứ 3 năm 2025

Năm nay, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Báo Sài Gòn Giải Phóng vinh dự đoạt giải Ba với loạt bàiĐẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo” của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Thu Tâm – Võ Thanh Hùng.

THU TÂM

Từ khóa

Võ Thanh Hùng Giải Ba Giải Nhì Giải Nhất Giáo dục và đào tạo Ban tổ chức Tác giả

