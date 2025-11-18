Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm các sơ sở giáo dục đại học và nhà giáo tiêu biểu

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), sáng 18-11, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã đến thăm các sơ sở giáo dục đại học và nhà giáo tiêu biểu.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm và chúc mừng Học viện Cán bộ TPHCM

Đến thăm và chúc mừng Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo và nhà khoa học của trường.

Đồng chí Dương Anh Đức đánh giá ĐHQG TPHCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất phía Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho các chương trình, đề án phát triển của thành phố suốt hơn 30 năm qua. TPHCM kỳ vọng thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm Đại học Quốc gia TPHCM

PGS-TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM gửi lời cảm ơn lãnh đạo TPHCM trong suốt thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ rất nhiều cho ĐHQG TPHCM trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ký túc xá, giải phóng mặt bằng, các công trình công cộng.

PGS-TS Nguyễn Minh Tâm cho biết, hiện nay đã có 42 chương trình, nội dung hợp tác giữa ĐHQG TPHCM với thành phố, tất cả đều đi vào chiều sâu, có nhiều kết quả thiết thực. Trong bối cảnh TPHCM mới, ĐHQG TPHCM mong muốn sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với TPHCM trên tất cả các lĩnh vực.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm Học viện Cán bộ TPHCM

Thăm Học viện Cán bộ TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức chúc Ban giám đốc và đội ngũ nhà khoa học, cán bộ giảng viên của học viện luôn nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí gợi mở học viện tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ và Sở GD-ĐT TPHCM để triển khai các đề tài phục vụ công tác quản lý giáo dục của thành phố.

Thay mặt đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM dành cho học viện.

PGS-TS Nguyễn Văn Y cho biết, trong thời gian tới, học viện sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác với các sở, ban ngành của TPHCM, đồng thời sẽ mở thêm hệ đào tạo sau đại học để đáp ứng nhu cầu và góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM.

Đồng chí Dương Anh Đức đến thăm và chúc mừng TS Hồ Thiệu Hùng

* Dịp này, đồng chí Dương Anh Đức và đoàn cũng đã đến thăm chúc mừng gia đình TS Hồ Thiệu Hùng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; NGND, GS-TS Hồ Thanh Phong, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM).

Đồng chí Dương Anh Đức thăm gia đình NGND, GS-TS Hồ Thanh Phong

* Cũng trong sáng 18-11, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường ĐH Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TPHCM) và Trường Mầm non Võ Thị Sáu (phường Dĩ An, TPHCM).

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng quà chúc mừng Ban Giám hiệu Trường ĐH Thủ Dầu Một

Tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, đoàn đã nghe TS. Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng nhà trường thông tin một số kết quả hoạt động. Hiện nay Trường ĐH Thủ Dầu Một đa dạng loại hình đào tạo, đa ngành nghề, cấp học với hơn 23.000 sinh viên theo học.

Thời gian qua, nhà trường đẩy mạnh đổi mới, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới chuẩn quốc tế.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Kim Nguyên trao đổi với sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên đánh giá cao những nỗ lực của trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và khu vực. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến tập thể nhà trường và mong đội ngũ giảng viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu, đưa trường phát triển vững vàng trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng quà chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Mầm non Võ Thị Sáu

Đến thăm Trường Mầm non Võ Thị Sáu (phường Dĩ An, TPHCM), đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và chia sẻ với những khó khăn đặc thù của bậc học mầm non. Đồng chí kỳ vọng nhà trường tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn; chúc các giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển giáo dục của địa phương.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chụp ảnh cùng cán bộ, giáo viên và các trẻ ở Trường Mầm non Võ Thị Sáu

