Khai thác lợi thế tiếp giáp các địa phương để phát triển phường Tam Bình

Ngày 13-8, Đảng bộ phường Tam Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng các thành viên Tổ công tác số 3 Ban Chỉ đạo đại hội của Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đề ra các hệ thống chỉ tiêu và các công trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu phường Tam Bình tiếp tục giữ vững, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.

Đồng chí cũng lưu ý, phường Tam Bình triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên, đa dạng nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó, chú trọng phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư và trong công nhân.

Đề cập đến việc thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phải xem trọng công tác cán bộ, từ khâu quản lý, đánh giá, bố trí đúng cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực, tuyệt đối không để tình trạng “trắng” cán bộ, công chức có chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Đồng chí lưu ý, bên cạnh việc tiếp tục bồi dưỡng tích cực cho số cán bộ đương nhiệm, cần xây dựng quy hoạch và tăng cường đào tạo, tuyển dụng đội ngũ cán bộ kế thừa.

Không chỉ phát huy lợi thế có các khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ đầu mối, đồng chí Võ Văn Minh gợi mở, phường Tam Bình phải định hướng khai thác được lợi thế tiếp giáp với các địa phương có truyền thống và tiềm lực phát triển lâu đời xung quanh như phường Dĩ An, Bình Hòa, Hiệp Bình.

Cùng với đó, xác định phường là trung tâm phát triển các khu công nghiệp - đô thị và hình thành thị trường bất động sản sôi động trong tương lai, nhất là khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành, phường Tam Bình phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của thành phố. Quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng; chủ động phối hợp với thành phố thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Quan tâm phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, giới thiệu việc làm, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển...

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình, nhiệm kỳ 2025-2030 Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình Nguyễn Trần Phượng Trân, nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm phấn đấu đạt 11%. Đến năm 2030, nâng cấp 34 tuyến đường, hẻm được bê tông hóa và xây dựng tuyến hẻm sạch, sáng, an toàn; xây dựng mới 3 công viên và trồng mới 10.000 cây xanh trên địa bàn. Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình đã ra mắt với 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

