Khẩn trương kiểm tra, rà soát sản phẩm sữa ByHeart tại Việt Nam

Ngày 21-11, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở ATTP TPHCM và các đơn vị chức năng đề nghị triển khai ngay các biện pháp rà soát, ngừng việc sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.

Cục ATTP đề nghị Sở Y tế, Sở ATTP, Chi cục ATTP các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa này (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

Khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về sản phẩm sữa ByHeart Whole Nutrition

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tới người tiêu dùng biết để không sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition nêu trên; trường hợp phát hiện sản phẩm cảnh báo xuất hiện trên thị trường đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương. Cục ATTP đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả xử lý trước ngày 28-11.

Mới đây, ngày 19-11, hệ thống các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) thông báo về vụ việc nhiều trẻ sơ sinh bị ngộ độc botulinum tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tiêu thụ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition bị nhiễm khuẩn. Trong khi đó, sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition đã được cấp phép và bán trên một số sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, ngộ độc botulinum là bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các triệu chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm: nghẹn, khó bú, táo bón, sụp mí mắt, cơ mềm nhũn, khóc yếu, giảm vận động tay chân, không thể nâng đầu...

Hiện nay, các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ em tại Hoa Kỳ đã được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition ngay lập tức. Công ty ByHeart Inc đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa trên thị trường.

NGUYỄN QUỐC