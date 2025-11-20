Cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum từ sữa công thức ByHeart bán tại Việt Nam

Chiều 20-11, Bộ Y tế phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan đến sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, hiện đã được cấp phép và bán trên một số sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Khuyến cáo của WHO về sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, tính đến ngày 19-11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm này.

Sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition được rao bán trên sàn thương mại điện tử

Ngộ độc botulinum là bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Các triệu chứng thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm: nghẹn hoặc, khó bú, táo bón, sụp mí mắt, cơ mềm nhũn, khóc yếu, giảm vận động tay chân, không thể nâng đầu...

Bộ Y tế khuyến cáo - Ngừng ngay lập tức việc sử dụng sản phẩm ByHeart Whole Nutrition nếu đã mua. - Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng như trên. - Làm sạch toàn bộ vật dụng, bề mặt tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát để tránh lây nhiễm.

NGUYỄN QUỐC