Khẩn trương rà soát, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 05/CĐ-TTg về việc khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Công điện nêu, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã rất quyết liệt triển khai các dự án xây dựng đường bộ cao tốc. Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác gần 3.345km tuyến chính đường bộ cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn, vượt mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra. Tính riêng trong năm 2025, tiếp tục hoàn thành 1.491km đường bộ cao tốc, đặc biệt là đã cơ bản hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Để nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, tăng cường an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các vùng, miền trong thời gian tới, nhất là đối với các dự án được lập, phê duyệt trước ngày 1-1-2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương rà soát kỹ lưỡng đề xuất phương án đầu tư ngay, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư (theo quy mô phân kỳ, chưa bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc số QCVN 117:2024/BGTVT) để sớm đầu tư đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn.

Đồng thời, rà soát đầu tư bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-2-2026.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ do địa phương làm cơ quan chủ quản, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 10-2-2026 để tổng hợp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành đề xuất bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-2-2026.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi gây mất an toàn giao thông, vi phạm pháp luật về giao thông; phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các "điểm đen", điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để có phương án kịp thời khắc phục, hạn chế tối đa các tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra tại các đoạn tuyến cao tốc có quy mô đầu tư phân kỳ, đang hoặc sẽ được nâng cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

LÂM NGUYÊN