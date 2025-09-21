Khánh Hòa: Bảng quảng cáo cá cược đã được dỡ sau khi Báo SGGP phản ánh

Ngày 21-9, ông Huỳnh Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), cho biết tổ công tác của xã đã kiểm tra, xử lý bảng quảng cáo cá cược trên đại lộ Nguyễn Tất Thành mà Báo SGGP phản ánh trước đó.

Bảng quảng cáo cá cược trước và sau khi bị tháo dỡ

UBND xã Cam Lâm xác định bảng quảng cáo này vi phạm quy định của pháp luật. “Đây vốn là bảng cũ, mới đây bị ai đó tự ý dán nội dung quảng cáo lên. Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh, chúng tôi lập tức kiểm tra, xử lý nhưng phát hiện ai đó đã tự tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu”, ông Huỳnh Quốc Dũng thông tin.

UBND xã Cam Lâm đã ra thông báo tìm cá nhân, tổ chức thực hiện việc lắp đặt bảng quảng cáo nói trên để xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Bảng quảng cáo trò chơi đánh bạc trực tuyến nằm tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, sáng 20-9. Ảnh: HIẾU GIANG

Như Báo SGGP đã phản ánh, một biển quảng cáo các cược "mọc" trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, tuyến đường huyết mạch nối khu vực Nha Trang với sân bay Cam Ranh, thuộc địa phận xã Cam Lâm.

Bảng quảng cáo ở vị trí ngay sát đại lộ, đặt đèn vào ban đêm, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi phương tiện. Nội dung quảng cáo về xổ số, dự đoán nhận thưởng. Và khi truy cập vào thông tin quảng cáo đều được dẫn đến trò chơi cá cược trực tuyến, yêu cầu người chơi tạo tài khoản và nạp tiền để tham gia đặt cược.

Tin liên quan Bảng quảng cáo cá cược "mọc" trên tuyến đường nối Nha Trang - Cam Ranh

HIẾU GIANG