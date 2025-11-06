Xã hội

Khánh Hòa: Bất chấp mưa bão, một số người vẫn tắm biển

SGGPO

Chiều 6-11, mưa dần nặng hạt trên địa bàn các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) do ảnh hưởng của bão số 13.

Người dân, du khách bất chấp lướt sóng, bơi biển Nha Trang, chiều 6-11. Video: HIẾU GIANG

Dọc bờ biển đường Trần Phú (phường Nha Trang) và đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), có đông người dân và du khách vẫn tụ tập ngắm biển, xem sóng.

Đặc biệt, một số người bất chấp sóng to, gió lớn vẫn xuống tắm và lướt sóng trên biển Nha Trang.

dasua-6.jpg
Một người lướt sóng biển Nha Trang giữa mưa bão, chiều 6-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết lực lượng chức năng đang túc trực, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách không tắm biển trong điều kiện biển động; tuân thủ các biển cảnh báo và hướng dẫn an toàn.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn triệt để gặp nhiều khó khăn vì một số người vẫn cố tình xuống biển ở khu vực ngoài phạm vi kiểm soát.

dasua-4.jpg
dasua-5.jpg
Mặc dù có cảnh báo nhưng nhiều du khách vẫn mạo hiểm để chụp hình. Ảnh: HIẾU GIANG

Cùng ngày, Ban Quản lý vịnh Nha Trang phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển, không tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi trên biển trong thời gian mưa bão.

dasua-1.jpg
Người dân tụ tập ngắm biển, xem sóng ở Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tại cơ sở lưu trú; tạm dừng dịch vụ cho thuê ghế, dù dọc các bãi tắm Trần Phú – Phạm Văn Đồng; thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết từ cơ quan chức năng để kịp thời hướng dẫn phòng tránh.

Ban Quản lý cũng đề nghị phối hợp với Đội Cứu nạn – Cứu hộ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người dân và du khách tiếp cận khu vực bãi tắm, nhất là những nơi tiềm ẩn nguy hiểm, đồng thời báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh để xử lý.

Từ 12 giờ ngày 6-11, tỉnh Khánh Hòa dừng toàn bộ hoạt động trên biển cho đến khi bão tan.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nha Trang từ 15 giờ ngày 6-11 đến 24 giờ tiếp theo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; tổng lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

HIẾU GIANG

