Khánh Hòa đấu giá khu “đất vàng” hơn 3.600m² ở trung tâm Nha Trang

Khu đất 48-48A Trần Phú, phường Nha Trang, đối diện Quảng trường 2 Tháng 4, sẽ được tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tổ hợp du lịch – thương mại cao cấp.

Hiện trạng khu đất 48-48A Trần Phú (phường Nha Trang). Thực hiện: HIẾU GIANG

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất này, có diện tích hơn 3.640m², thuộc quỹ đất hiếm hoi còn lại trên tuyến đường ven biển trung tâm thành phố. Khu đất có hai mặt tiền, giáp đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai – được xem là vị trí đắc địa bậc nhất trên trục ven biển trung tâm Nha Trang hiện nay.

Theo phương án, đất sẽ được cho thuê trong thời hạn 50 năm, thu tiền một lần, với giá khởi điểm hơn 1.180 tỷ đồng. Người trúng đấu giá sẽ phải mua lại toàn bộ tài sản gắn liền trên đất hiện có trị giá hơn 13,3 tỷ đồng, gồm móng cọc bê tông, nhà bảo vệ, tường rào và nhà khách cũ của cơ quan Hải quan.

Dự kiến, phiên đấu giá sẽ được tổ chức trong quý IV-2025 hoặc đầu năm 2026.

Hơn 15 năm trước, khu đất này từng được tỉnh giao cho một doanh nghiệp để đầu tư dự án khách sạn – căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, do vi phạm quy định về quản lý đất đai, dự án đã bị thu hồi, khu đất bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc um tùm, công trình xuống cấp, gây lãng phí nghiêm trọng.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ thực hiện dự án Tổ hợp thương mại – dịch vụ du lịch cao cấp, gồm khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, spa, bể bơi, phòng gym, phòng hội nghị và khu trưng bày sản phẩm du lịch. Tổng vốn đầu tư tối thiểu hơn 1.180 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Dự án phải hoàn thành trong 4 năm kể từ ngày được cho thuê đất. Trong năm đầu tiên, chủ đầu tư phải góp đủ vốn theo quy định. Trường hợp chậm tiến độ và không được chấp thuận điều chỉnh, dự án có thể bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG