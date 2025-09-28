Cận cảnh bờ sông Tiền (Đồng Tháp) bị sạt lở, hàng chục căn nhà hư hỏng

Những ngày qua, khu vực bờ sông Tiền thuộc phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) liên tục xảy ra sạt lở, cuốn trôi nhiều nhà cửa và đất sản xuất của người dân.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban bố tình huống khẩn cấp, yêu cầu khẩn trương di dời dân và tìm giải pháp khắc phục.

Bờ sông Tiền (phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra sạt lở

Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, cho biết mưa lớn kéo dài, triều cường, nước lũ dâng nhanh cùng với mật độ phương tiện thủy cao đã khiến nhiều đoạn bờ sông bị xói lở nghiêm trọng.

Ngày 20 và 24-9, tại khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng, sạt lở dài hàng trăm mét, có đoạn ăn sâu vào đất liền khoảng 70m, làm hư hỏng và cuốn trôi hàng chục căn nhà, nhiều diện tích cây ăn trái cũng bị mất.

Nhiều đoạn bờ sông Tiền sạt lở ăn sâu vào đất liền

Bờ sông Tiền sạt lở cuốn trôi nhiều nhà dân

Theo thống kê, sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến 35 hộ dân với 132 nhân khẩu. Hiện trường cho thấy nền đất khu vực này là bãi bồi, bên dưới cát pha, cộng với dòng chảy xoáy nên nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh cho biết, khu vực sạt lở mới nằm cặp sông Tiền tiếp giáp đoạn sạt lở cũ, làm hư hỏng hàng chục căn nhà ven sông, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Sạt lở làm mất nhiều diện tích đất trồng cây ăn trái của người dân

Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán, bố trí tạm cư cho 18 hộ với 60 nhân khẩu tại cơ sở cũ Trường Mầm non Hoa Sữa, số còn lại ở nhờ nhà người quen. Biển cảnh báo sạt lở đã được cắm dọc bờ sông, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để hỗ trợ ứng cứu khi cần thiết.

Hàng chục ngôi nhà bị hư hại

Sạt lở uy hiếp nhiều nhà dân

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và UBND phường Cao Lãnh phối hợp tư vấn khảo sát kỹ hiện trạng, nghiên cứu biện pháp xử lý cấp bách như khắc phục hố xoáy, gia cố bờ, đồng thời đề xuất giải pháp lâu dài để ổn định dân cư.

Ngành chức năng cắm biển báo nguy hiểm

Ông Thái Văn Lành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cao Lãnh, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong, ngoài địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần giúp người dân vùng sạt lở vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngành chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản

Người dân có nhà bị sạt lở sống tạm nhà người quen

* Đơn vị tiếp nhận ủng hộ người dân gặp khó khăn do sạt lở: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cao Lãnh (số 6, đường 30-4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Số tài khoản tiếp nhận: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Cao Lãnh, số tài khoản: 8604173999 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp. Nội dung ủng hộ: “Ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả do sạt lở”.

NGỌC PHÚC