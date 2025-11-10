Khánh Hòa thu hồi khu đất hơn 4.800m² chắn biển

Ngày 10-11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã thông báo đến Công ty CP Quốc tế Biển Xanh về việc thu hồi hơn 4.814m 2 đất do doanh nghiệp đang sử dụng, kinh doanh nhà hàng Louisiane tại phía Đông đường Trần Phú.

Khu đất đang được Công ty CP Quốc tế Biển Xanh làm nhà hàng Louisiane. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo thông báo, diện tích đất nêu trên thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 80 tại khu đất phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang; bị thu hồi vì được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất, quy định tại Luật Đất đai năm 2024.

Địa phương yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.

Khu đất nhà hàng Louisiane bên bờ biển Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi hơn 28.000m2 đất của khu nghỉ mát Evason Ana Mandara (Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa) và gần 2.400m2 đất là nhà hàng Sailing Club (Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang) cùng ở phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang.

