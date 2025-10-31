Pháp luật

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng tỷ đồng.

Ảnh 9- Mỹ phẩm giả.jpg
Tang vật thu giữ là hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ trên đường Kênh 4, phường Tân Tạo, có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Ảnh 1 - Mỹ phẩm giả.jpg
Các đối tượng bị bắt tạm giam

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Đức Khánh (sinh năm 1982; trú tại xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài cơ sở sản xuất tại TPHCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Ảnh 7 - Mỹ phẩm giả.JPG
Cơ sở sản xuất của các đối tượng với nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Nguyễn Đức Khánh là Khổng Đức Hồng (sinh năm 1992; trú tại phường Bình Trị Đông) và Bùi Thị Mộng Thu (sinh năm 1987; thường trú tại tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thực hiện kế hoạch phá án, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng.

Ảnh 8- Mỹ phẩm giả.JPG
Lực lượng công an thu giữ nhiều gói nguyên liệu làm mỹ phẩm giả

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

