Khánh Hòa: Ô tô lao xuống mương trên đèo, 6 người gặp nạn

Chiều 10-4, lãnh đạo UBND xã Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên tuyến đèo Hòn Bà vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 6 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, ô tô mang biển số 51G-379XX do ông N.C.T (trú TPHCM) điều khiển, lưu thông trên đường đèo Hòn Bà hướng về hồ Suối Dầu. Thời điểm này trên xe có 6 người, khi đến Km20+700, đoạn qua thôn Suối Lau 2, xe bất ngờ mất lái, lao sang phải và đâm xuống mương nước ven sườn núi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cứu nạn. Vụ tai nạn khiến ông V.N.L. (sinh năm 1958, trú tại Khánh Hòa) tử vong trên đường đi cấp cứu; 5 người khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HIẾU GIANG