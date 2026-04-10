Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp Giỗ Tổ, lễ 30-4 và 1-5

Chiều 10-4, thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay không có phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5.

Trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ thông tin, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp lễ sắp tới.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi ngày nghỉ. Khảo sát cho thấy có 62% (trong số hơn 70.000 người lao động được khảo sát) người lao động mong muốn được hoán đổi ngày nghỉ bù trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 để có kỳ nghỉ dài liên tục 9 ngày, thay vì bị chia nhỏ, gián đoạn.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước được nghỉ 3 ngày, từ ngày 25 đến 27-4. Sau đó sẽ đi làm bình thường trong 2 ngày 28 và 29-4. Dịp 30-4 và 1-5, người lao động được nghỉ 4 ngày (2 ngày chính thức, 2 ngày cuối tuần), từ ngày 30-4 đến 3-5.

