Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Người dân kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai (tỉnh Lâm Đồng) gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan công an đã thụ lý vụ việc. Địa phương khẳng định sẽ công khai thông tin sau khi có kết luận chính thức.

Ngày 10-4, UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản phản hồi đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân thuộc thôn 2, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai thuộc dự án Trang trại Việt Phong Phú. Vụ việc khiến 1 người tử vong và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo UBND xã, đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm các quy định về xây dựng, quản lý và vận hành công trình hồ chứa. Tuy nhiên, vụ việc hiện đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý nên địa phương không có thẩm quyền kết luận nguyên nhân cuối cùng cũng như xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể.

Hiện trường hồ chứa nước ở Lâm Đồng bị vỡ khiến khu vực hạ lưu ngập nặng

Khu vực dự án nêu trên đã xảy ra hai sự cố liên tiếp. Chiều 2-10-2025, hồ chứa nước sản xuất bị tràn. Đêm 1-11-2025, hồ lớn trên núi Tân Lai vỡ, làm nước đổ xuống gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong, một người bị thương. Thống kê cho thấy, dòng nước đã cuốn trôi hơn 125ha đất sản xuất của 374 hộ dân, làm hư hỏng nhiều tuyến kênh thủy lợi, hệ thống điện, cấp thoát nước và gây thiệt hại thêm khoảng 35ha tại xã Liên Hương.

Sau sự cố, UBND xã đã phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục hạ tầng, đồng thời tổ chức kiểm kê thiệt hại. Đến ngày 26-3-2026, Ủy ban MTTQ xã đã hỗ trợ người dân hơn 6,7 tỷ đồng cùng 8.481 suất nhu yếu phẩm.

Toàn cảnh hiện trường vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai (Lâm Đồng)

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai, không nằm trong chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường hay giấy phép xây dựng. Hồ lớn nhất có diện tích khoảng 20ha, dung tích gần 900.000m³ nước – cũng là hồ bị vỡ trong đêm 1-11-2025. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

UBND xã Tuy Phong đã ghi nhận toàn bộ kiến nghị của người dân về việc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, cũng như yêu cầu công khai thông tin. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, địa phương sẽ thông tin rộng rãi.

TIẾN THẮNG