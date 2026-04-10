Cần có quy định với việc góp tiền công đức qua tài khoản cá nhân

Chiều 10-4, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Các đại biểu quan tâm nhiều đến vấn đề hoạt động tôn giáo trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự phiên họp chiều 10-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh) đề nghị, ngoài các hành vi cấm quy định tại dự thảo, cần xem xét bổ sung thêm một điều cấm, đó là cấm lợi dụng thuật toán mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch về giáo lý, giáo luật.

Về vấn đề tài chính hay cụ thể hơn là về nguồn thu, sử dụng tiền cúng dường, công đức, ủng hộ, quyên góp của tín đồ, bá tánh, ĐB Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng, chưa thể hiện rõ trong dự luật. Do đó, ĐB cho rằng, cần quy định rõ hơn trong dự thảo luật.

ĐB Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB cũng kiến nghị bổ sung về nguyên tắc quản lý thu, chi của các tổ chức tôn giáo; quy định bổ sung các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thực hiện vận động quyên góp trên không gian mạng bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này nhằm minh bạch việc quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, cơ quan nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát dòng tiền đúng mục đích tôn giáo, đồng thời giúp cho tín đồ có thể đối chiếu, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, ĐB Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (đặc biệt là quản lý tiền công đức) theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng mục đích nhằm phòng ngừa thất thoát, tiêu cực.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh). Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng quan tâm về các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên không gian mạng, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá đây là một điểm mấu chốt mà trong thời gian qua, có nhiều trường hợp đã lợi dụng tôn giáo để xuyên tạc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo. Nhiều đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo hình, chữ viết, tiếng nói để mô phỏng, nói xấu các tổ chức, cá nhân của tôn giáo… Do đó, ĐB đề nghị bổ sung quy định các hoạt động trên không mạng thì phải đăng ký rạch ròi.

Cùng với đó là hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ngoài cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Vừa qua có nhiều người thành lập tổ chức tôn giáo và hoạt động ngoài trời không xin phép, khi không được cấp phép thì xuyên tạc lên mạng, do đó cần quản lý chặt chẽ những trường hợp này. “Chúng ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng nhưng hoạt động tín ngưỡng ngoài trời phải xin phép trước khi hoạt động. Tổ chức hội hè, hội họp, giảng kinh, giảng đạo thì phải thông báo cho chính quyền”, ĐB Phạm Văn Hòa nêu.

ĐB Triệu Lệ Khánh (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Triệu Lệ Khánh (TPHCM) cho rằng, với việc tổ chức hội nghị, đại hội tôn giáo, tổ chức cuộc lễ, giảng đạo của tôn giáo, đề nghị ngoài quy định gửi thông tin đến UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Dân tộc - Tôn giáo, phải đồng thời gửi đến UBND xã nơi có cơ sở tín ngưỡng tôn giáo hoạt động, tránh tình trạng có vấn đề phát sinh gây mất an ninh trật tự xã hội.

Mặt khác, về hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo của các cơ sở tôn giáo, cần quy định rõ vận động của tôn giáo là quỹ xã hội hay là quỹ từ thiện.

PHAN THẢO