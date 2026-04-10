Điều tra làm rõ vụ hơn 134 ha mía ở Đắk Lắk bị cháy

Ngày 10-4, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã giao Công an xã điều tra, làm rõ vụ 134ha mía bị cháy trên địa bàn.

Theo ông Chiến, thời gian qua nắng nóng gay gắt, khiến nhiều diện tích mía đang vào vụ thu hoạch bốc lửa, cháy rụi. Toàn xã thống kê hơn 134ha mía của 176 hộ dân bị thiệt hại.

Clip hiện trường những ruộng mía bị thiêu rụi ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện: HOÀNG NGUYÊN
Screenshot 2026-04-10 160925.png
Người dân huy động phương tiện vớt vát lại số mía bị thiêu rụi

Trong đó, hộ ông Huỳnh Văn Nam và ông Nguyễn Văn Lực (cùng xã Sơn Hòa) chịu thiệt hại nặng nhất với tổng 90ha mía bị cháy (ông Nam 50 ha, ông Lực 40 ha). Các hộ dân đang khẩn trương thu hoạch số mía còn lại, kể cả mía cháy, để kịp đưa vào nhà máy vớt vát phần nào thiệt hại.

“Với 50 ha mía bị cháy, gia đình tôi thiệt hại hơn 100 triệu đồng, rất mong các doanh nghiệp, địa phương quan tâm hỗ trợ giúp người trồng mía”, ông Nam nói.

z7711100955667_13a54dbaa1c6713a80322b7704c283af.jpg
Ruộng mía bị cháy, khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, các vụ cháy mía có thể do nắng nóng, tuy nhiên lực lượng Công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định. Bên cạnh đó, UBND xã đang xem xét để có văn bản đề nghị các cấp, ngành, doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ các hộ bị thiệt hại.

NGỌC OAI - HOÀNG NGUYÊN

