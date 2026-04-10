Tây Nguyên - Nam Trung bộ căng mình phòng chống cháy rừng

Những ngày qua, khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ được cảnh báo nguy cơ cháy rừng mức IV và V. Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), trong ngày 10-4, tại Lâm Đồng có 58 xã, phường và đặc khu Phú Quý cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 30 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV; 36 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy mức III với hàng trăm ngàn ha.

Video: Sử dụng flycam hỗ trợ tuần tra, phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên đang quản lý 22.109 ha rừng bao phủ phần lớn diện tích các phường khu vực Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đơn vị sử dụng flycam để bao quát khu vực rộng lớn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đêm 9, rạng sáng 10-4 sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ cháy rừng tại tiểu khu 301A thuộc thôn Tân Bình, xã Tân Hội (tỉnh Lâm Đồng), các lực lượng tại chỗ ngay lập tức được huy động để dập lửa

Theo các cán bộ bảo vệ rừng, việc phát hiện và ngăn chặn đám cháy ngay từ sớm sẽ là yếu tố quyết định trong việc đảm bảo phòng chống cháy rừng hiệu quả nhất



Hàng trăm ngàn ha rừng tại Lâm Đồng đang có nguy cơ cháy rất cao, hiện các đơn vị đang tăng cường kiểm tra thực tế để kịp thời phát hiện, xử lý cháy từ sớm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các đơn vị chủ rừng, các địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng chống cháy rừng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, diễn biến thời tiết tại địa phương, đồng thời bố trí lực lượng thường trực 24/7, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chữa cháy rừng.

Video: Rừng xã Ia Le, tỉnh Gia Lai có nguy cơ cháy cao. Thực hiện: HỮU PHÚC

Tương tự, trong ngày 10-4, tại Đắk Lắk có 47 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 21 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV. Tại Gia Lai có 44 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 42 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV.

Tại Gia Lai, nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nhiều khu rừng đối diện nguy cơ bị lửa thiêu rụi. Ghi nhận tại khu vực rừng ở xã Ia Le (tỉnh Gia Lai), tình trạng hanh khô đang ở mức đáng lo ngại. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Trương Thanh Hà, quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, cho biết do nắng nóng kéo dài, phần lớn các xã khu vực phía Tây đang ở mức cảnh báo cháy cấp V. Để ngăn chặn cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã phân công lãnh đạo trực phòng cháy, chữa cháy rừng để kịp thời chỉ đạo, điều hành, xử lý ngay các tình huống phát sinh; đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị khi có cháy xảy ra.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, nắng nóng kéo dài khiến thảm thực bì khô, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Toàn tỉnh hiện có hơn 529.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng hơn 401.700 ha. Trong 8 tháng cao điểm mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 8), có hơn 109.200 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy.

Nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha (tỉnh Khánh Hòa) dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa nhằm phòng chống cháy rừng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha (tỉnh Khánh Hòa), với địa hình nơi đây hiểm trở, chia cắt mạnh, khi cháy xảy ra rất khó tiếp cận bằng phương tiện cơ giới. Ngoài tuần tra, lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt người ra vào rừng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Nhân viên Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa) tuần tra, tạo ranh cản lửa phòng chống cháy rừng

ĐOÀN KIÊN - HỮU PHÚC - TIẾN THẮNG