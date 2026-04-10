Tây Nguyên - Nam Trung bộ căng mình phòng chống cháy rừng
SGGPO
Những ngày qua, khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ được cảnh báo nguy cơ cháy rừng mức IV và V. Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng.
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT), trong ngày 10-4, tại Lâm Đồng có 58 xã, phường và đặc khu Phú Quý cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 30 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV; 36 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy mức III với hàng trăm ngàn ha.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các đơn vị chủ rừng, các địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch phòng chống cháy rừng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, diễn biến thời tiết tại địa phương, đồng thời bố trí lực lượng thường trực 24/7, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chữa cháy rừng.
Tương tự, trong ngày 10-4, tại Đắk Lắk có 47 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 21 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV. Tại Gia Lai có 44 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V; 42 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV.
Ông Trương Thanh Hà, quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, cho biết do nắng nóng kéo dài, phần lớn các xã khu vực phía Tây đang ở mức cảnh báo cháy cấp V. Để ngăn chặn cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã phân công lãnh đạo trực phòng cháy, chữa cháy rừng để kịp thời chỉ đạo, điều hành, xử lý ngay các tình huống phát sinh; đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị khi có cháy xảy ra.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, nắng nóng kéo dài khiến thảm thực bì khô, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Toàn tỉnh hiện có hơn 529.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng hơn 401.700 ha. Trong 8 tháng cao điểm mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 8), có hơn 109.200 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy.