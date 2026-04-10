Gia Lai: Sau tiếng nổ lớn, nghi có 4 người tử vong trong 1 ngôi nhà

Chiều 10-4, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ chưa xác định nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 10-4, tại nhà bà T.T.Đ. (thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến).

Ghi nhận ban đầu cho thấy xung quanh có nhiều đám cháy rơm, ngôi nhà không bị cháy, chỉ bị hư một tấm tôn. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà này.

Hiện trường vụ việc đang được lực lượng công an phong tỏa để khám nghiệm

“Theo thông tin ban đầu của người dân xung quanh, có 4 người trong nhà tử vong. Tuy nhiên, hiện trường đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chưa có kết luận chính thức đây là vụ cháy hay nổ và cũng chưa xác định cụ thể số người tử vong”, ông Hưng thông tin.

Chiều cùng ngày, trao đổi nhanh với PV Báo SGGP, ông Võ Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Cát Tiến cho biết, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, làm rõ sự việc.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ vụ việc

Gia đình bà Đ. có 4 người, gồm bà, con gái và 2 cháu sinh đôi học lớp 9. Hiện, các thành viên trong ngôi nhà vẫn chưa rõ tung tích.

“Lực lượng công an đang khám nghiệm, điều tra, chưa có thông tin chính thức về vụ việc”, ông Trịnh cho biết.

NGỌC OAI