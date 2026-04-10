Cá voi 2 tấn dạt vào biển Đắk Lắk, 3 lần “giải cứu” bất thành

Người dân ven biển Đắk Lắk phát hiện cá voi nặng hơn 2 tấn dạt vào bờ, huy động 50 người cùng tàu thuyền nỗ lực giải cứu nhưng không thành.

Chiều 10-4, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương vừa ghi nhận một cá thể cá voi (cá Ông) trọng lượng lớn trôi dạt vào bờ biển Vịnh Hòa (tổ dân phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu).

Clip hiện trường cá voi dạt vào bờ biển Vịnh Hòa

Người dân địa phương tổ chức bảo vệ, hương khói cho cá voi. Ảnh: THANH NHẠN

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 9-4, người dân ven biển phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ trong tình trạng còn sống nhưng rất yếu. Theo quan sát, cá dài khoảng 10m, nặng hơn 2 tấn.

Sau đó, các chức sắc phụ trách nghi lễ tín ngưỡng địa phương huy động người che chắn, bảo vệ và hỗ trợ phục hồi sức để đưa cá trở lại biển. Qua kiểm tra, cá có vết thương nhẹ ở đuôi, sức bơi yếu, dấu hiệu đuối sức.

Khoảng 50 người dân cùng tàu thuyền được huy động hỗ trợ đưa cá ra khơi. Tuy nhiên, sau 3 lần đẩy ra biển, cá đều quay đầu dạt trở lại bờ.

Đến sáng 10-4, cá voi kiệt sức và chết. Người dân địa phương thống nhất tổ chức chôn cất cá voi cách bờ biển khoảng 1,5km.

Sau nhiều lần giải cứu bất thành, người dân đã che chắn bảo vệ chờ an táng cá voi. Ảnh: THANH NHẠN

Theo ông Quang, cá voi là loài được ngư dân tôn kính, xem như vị thần hộ mệnh trên biển. Khi phát hiện cá voi trôi dạt vào bờ, người dân thường tìm cách cứu hộ, nếu không qua khỏi thì tổ chức chôn cất trang trọng; người phát hiện đầu tiên sẽ để tang như người thân.

NGỌC OAI