Tai nạn trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, 3 người thương vong

Chiếc xe ô tô 5 chỗ đang dừng ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thì bị xe tải tông khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

Tối 14-3, ông Kiều Tấn Đạt, Chủ tịch UBND xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên tuyến đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô con, khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, tại Km116+100 trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua địa phận xã Phước Hà, một xe ô tô 5 chỗ mang BKS 86A 442.xx do anh P.N.A. (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở theo vợ và con. Khi đến địa điểm trên, xe ô tô do anh A. điều khiển dừng tại làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc. Lúc này, chiếc xe tải mang BKS 50E 225.xx do anh N.V.V. (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) lưu thông cùng chiều (hướng Nam – Bắc) bất ngờ tông vào xe ô tô.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô con bị biến dạng

Vụ va chạm khiến chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng, cả 3 người trên xe bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người vợ và người con đã tử vong. Riêng anh A. hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

TIẾN THẮNG