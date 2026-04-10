Đối với trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc cần xem xét khen thưởng vượt cấp

Chiều 10-4, đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Nêu ý kiến thảo luận, ĐB Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) đề nghị khen thưởng phải có đánh giá mức độ thành tích, tránh chạy theo số lượng, thiết lập cơ chế thẩm định định kỳ để kiểm soát chất lượng khen thưởng. Về tiêu chuẩn khen thưởng cấp cao, ĐB cũng cho rằng, nên có những cơ chế đặc thù về khen thưởng dành cho người đứng đầu.

ĐB Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) cho rằng, dự thảo luật đã bổ sung, điều chỉnh rất nhiều nội dung phù hợp với các yêu cầu nhiệm vụ mới, đảm bảo nguyên tắc yêu cầu khen thưởng thực chất, ghi nhận đúng mức sự đóng góp thực tế của tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi lần này lại tiếp tục thiết kế theo hình thức đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng theo trình tự từ thấp đến cao, gắn với một quá trình tích lũy thành tích. Tức là từ Chiến sĩ thi đua đến tặng Bằng khen của tỉnh, rồi Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đến Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì, hạng nhất...

ĐB cho rằng với cách tiếp cận như trên, thực tế sẽ dễ mâu thuẫn trong áp dụng, bởi có những trường hợp có những thành tích nổi trội đột xuất, có giá trị đóng góp vượt bậc phải chờ đủ quy trình các bước thì mới được xem xét. Đồng thời, quy định trên khó đảm bảo đầy đủ tinh thần là thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Do vậy, ĐB Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng, cần rà soát hoàn thiện theo hướng vẫn giữ nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, thứ bậc trong khen thưởng, nhưng cần quy định rõ hơn cơ chế linh hoạt đối với các trường hợp thành tích đặc biệt xuất sắc có thể xem xét khen thưởng vượt cấp mà không nhất thiết phải tuần tự qua các mức khen. Đồng thời, cần lượng hóa rõ tiêu chí thành tích đặc biệt, tránh việc áp dụng cảm tính, đảm bảo công bằng minh bạch và nâng cao giá trị thực chất của công tác khen thưởng.

Song song đó, công tác thi đua khen thưởng phải theo hướng thực chất, công khai minh bạch, ưu tiên cơ sở, người lao động trực tiếp, kiên quyết chống hình thức.

Theo ĐB Dương Khắc Mai (Lâm Đồng), quy định công nhận sáng kiến của công nhân, người lao động cần theo hướng đơn giản hóa điều kiện, tiêu chí thành phần hồ sơ phù hợp với đặc thù lao động trực tiếp. Theo đó, không yêu cầu đầy đủ các quy trình như đối với đề tài khoa học mà cho phép công nhận sáng kiến ở cơ sở, mô tả ngắn gọn nội dung cải tiến, phạm vi áp dụng, hiệu quả mang lại; đồng thời giúp hội đồng thẩm định theo hướng đánh giá tại chỗ gắn với kết quả thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu giải trình cho biết, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng lần này chủ yếu là để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua khen thưởng, sau khi thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tạo sự linh hoạt, chủ động, tự chịu trách nhiệm cho công tác thi đua khen thưởng, phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được hiệu quả.

Bộ trưởng nêu rõ, nguyên tắc là chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; bổ sung thành tích đóng góp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào tiêu chuẩn khen thưởng.

