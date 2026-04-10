Đồng Nai: Thống nhất bàn giao, tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Sáng 10-4, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã thống nhất với nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) về phương án bàn giao, tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, BVEC đã thống nhất bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15-4-2026. Sau khi tiếp nhận, ngành chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ, triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông thông suốt trong quá trình thi công.

Số lượng vật tư, thiết bị sau khi tháo dỡ sẽ được kiểm kê, xác nhận khối lượng và bàn giao lại cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, bảo quản theo quy định.

Trạm thu phí số 1 đoạn qua Đồng Nai chưa được tháo dỡ dù đã dừng thu phí

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản gửi cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Thực tế quản lý cho thấy, trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ, gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

XUÂN TRUNG