Lâm Đồng: Xe tải lật chắn ngang đường, đèo B40 tê liệt

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24-3, trên tỉnh lộ 725 đoạn qua đèo B40 thuộc địa phận xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến giao thông bị gián đoạn nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải lưu thông qua đèo (chưa rõ danh tính người điều khiển), khi vào khúc cua gấp đã bị lật nghiêng, chắn ngang mặt đường. Xe tải gặp nạn bị hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo B40 qua xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng

Vụ tai nạn khiến tuyến đường 725 đoạn qua đèo B40 bị ách tắc hoàn toàn, một số phương tiện khi nắm tình hình đã di chuyển theo lộ trình khác.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải phóng được một phần đường, các phương tiện có thể lưu thông một chiều qua khu vực.

Đèo B40 dài hơn 10km, nối từ xã Bảo Lâm 5 qua đèo Con Ó đến khu vực Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng), kết nối với quốc lộ 20 và quốc lộ 28. Tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trong những dịp lễ, tết khi đèo Bảo Lộc cấm xe tải trọng lớn, các phương tiện thường đi theo hướng đường 725 qua đèo B40.

ĐOÀN KIÊN

