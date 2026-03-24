Lâm Đồng: Xe tải lật chắn ngang đường, đèo B40 tê liệt

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải lưu thông qua đèo (chưa rõ danh tính người điều khiển), khi vào khúc cua gấp đã bị lật nghiêng, chắn ngang mặt đường. Xe tải gặp nạn bị hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người.
Vụ tai nạn khiến tuyến đường 725 đoạn qua đèo B40 bị ách tắc hoàn toàn, một số phương tiện khi nắm tình hình đã di chuyển theo lộ trình khác.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải phóng được một phần đường, các phương tiện có thể lưu thông một chiều qua khu vực.
Đèo B40 dài hơn 10km, nối từ xã Bảo Lâm 5 qua đèo Con Ó đến khu vực Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng), kết nối với quốc lộ 20 và quốc lộ 28. Tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trong những dịp lễ, tết khi đèo Bảo Lộc cấm xe tải trọng lớn, các phương tiện thường đi theo hướng đường 725 qua đèo B40.