Cụ bà 62 tuổi tử vong vì ngạt khói khi đốt đồng

Ngày 10-4, Công an TP Cần Thơ vừa đưa ra cảnh báo về hiểm họa cháy trong mùa khô khi trên địa bàn vừa ghi nhận một người tử vong do đốt đồng.

Hoạt động đốt đồng sau thu hoạch

Theo đó, chiều 6-4, bà K. (62 tuổi, ngụ phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) cùng chồng ra đồng sau nhà để đốt rơm rạ.

Khi lửa cháy lớn, bà K. kêu chồng đi kiểm tra để tránh lửa lan sang ruộng lúa bên cạnh, còn bà ở lại xử lý phía sau ngọn gió.

Do khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, người chồng không quan sát thấy vợ mình. Sau khi lửa tắt, gia đình không thấy bà K. trở về nhà nên ra ruộng tìm kiếm thì phát hiện bà K. đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ thể bà K. có dấu hiệu bị lửa cháy xém. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.

Công an TP Cần Thơ cảnh báo, việc đốt rơm rạ trên ruộng có thể gây ra nhiều hệ lụy như: lửa cháy lan sang các ruộng lúa chưa thu hoạch, nhà dân hoặc các công trình lân cận, gây thiệt hại lớn về tài sản. Bên cạnh đó, đốt đồng còn gây ô nhiễm môi trường, khói bụi làm giảm tầm nhìn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông…

TUẤN QUANG