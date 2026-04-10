TP Huế chúc Tết Bunpimay, trao 300 suất quà tại Lào

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Huế tặng quà cho học sinh khu vực biên giới nước bạn Lào

Trong 2 ngày 9 và 10-4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc tết lực lượng vũ trang và nhân dân các bản tiếp giáp với TP Huế thuộc hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Tặng quà lực lượng vũ trang nước bạn Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Tại các điểm đến thăm, đại diện đoàn công tác trao 300 suất quà (500.000 đồng/suất), tặng nhân dân các bản biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, đây là hoạt động thường niên, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường sự gắn bó, phối hợp giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tặng quà nhân dân nước bạn Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Dịp này, đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác biên giới TP Huế do ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Đồn Công an Tà Vàng, Đại đội Bảo vệ biên giới 531 (tỉnh Sê Kông); Đồn Công an Cô Tài và các Đại đội Bảo vệ biên giới 511, 514 (tỉnh Salavan).

VÕ TIẾN - VĂN THẮNG