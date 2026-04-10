Khảo sát 3 mỏ đá, đề xuất giải pháp gỡ vướng trong khai thác vật liệu xây dựng

Sáng 10-4, đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đến khảo sát thực tế hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tại 3 mỏ đá trên địa bàn TPHCM.

Cuộc khảo sát nhằm phục vụ công tác thẩm tra, giám sát việc quản lý, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư công.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, chủ trì buổi khảo sát

Đoàn đến khảo sát tại mỏ đá Núi Ông Trịnh (phường Tân Phước), mỏ đá Khe Suối Ngọt - Suối Ngọt (Công ty TNHH Việt Châu) và mỏ đá Lô 14 (xã Châu Pha). Qua khảo sát cho thấy, các mỏ cơ bản đáp ứng yêu cầu về trữ lượng, công suất và đã triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn trong khai thác.

Tại thực địa khảo sát, các doanh nghiệp phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan thủ tục đất đai, điều chỉnh công suất khai thác, áp lực cung ứng vật liệu trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, cũng như yêu cầu ngày càng chặt chẽ về môi trường và tổ chức vận chuyển.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và địa phương, cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để phục vụ công tác thẩm tra, giám sát, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục pháp lý, quản lý môi trường và tổ chức vận chuyển vật liệu.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ

