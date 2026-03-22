Xử lý nghiêm hành vi thổi giá vật liệu xây dựng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trọng điểm.

Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm hành vi thổi giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng

Nội dung công điện nêu, thời gian gần đây, tình hình xung đột và chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, khiến giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng tăng nhanh, biến động khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, Thủ tướng chỉ đạo, trong quản lý nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm, đấu tranh với các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, hay đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường.

Các địa phương rà soát tổng hợp nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách; rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường để đẩy nhanh cấp phép hoạt động, nâng công suất khai thác.

Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do rủi ro từ giá nhiên liệu, phải thực hiện công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng hàng tháng hoặc sớm hơn (khi cần thiết) để các đơn vị có cơ sở lập, điều chỉnh dự toán, đáp ứng yêu cầu quản lý hợp đồng xây dựng; không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng việc triển khai các dự án và phát sinh tiêu cực.

Các bộ, ngành, địa phương đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng xây dựng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định để có giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng thị trường, găm hàng, thổi giá, đầu cơ trục lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và các hành vi bao che, bảo kê, tham nhũng, làm ngơ để tình trạng vi phạm tái diễn…

LÂM NGUYÊN