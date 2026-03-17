Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Australia trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng, đặc biệt tại TPHCM.

Chiều 17-3, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham Vietnam) tổ chức tọa đàm “Thâm nhập thị trường và hợp tác Việt Nam – Australia: Cơ hội cho ngành xây dựng”, thu hút hơn 100 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Tọa đàm “Thâm nhập thị trường và hợp tác Việt Nam – Australia: Cơ hội cho ngành xây dựng”, diễn ra chiều 17-3. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Trường Hải, Phó Chủ tịch SACA, cho rằng bước tiến trong quan hệ ngoại giao đã tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực. Trong đó, ngành xây dựng và vật liệu xây dựng được đánh giá là điểm sáng, với tiềm năng lớn về kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Trường Hải, Phó Chủ tịch SACA phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Về phía Australia, ông Sam Conroy, Chủ tịch AusCham Vietnam, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường năng động hàng đầu khu vực, đặc biệt trong phát triển hạ tầng. Các doanh nghiệp Australia đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời mong muốn mang đến công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng cao và kinh nghiệm quản lý dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam.

Ông Sam Conroy, Chủ tịch AusCham Vietnam, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ông Sam Conroy, việc thâm nhập thị trường mới đòi hỏi sự đồng hành và xây dựng quan hệ đối tác tin cậy. Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào mức độ am hiểu thị trường và khả năng kết nối giữa các bên.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp và chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm, chiến lược thâm nhập thị trường, đồng thời thảo luận về cơ hội đầu tư, thách thức khi gia nhập thị trường Việt Nam cũng như kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt khi mở rộng sang Australia. Nhiều mô hình hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp hai nước cũng được đề xuất.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự tọa đàm. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu và hoạt động kết nối tại tọa đàm giúp doanh nghiệp Việt Nam – Australia tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tận dụng cơ hội, hợp tác hiệu quả hơn trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

ĐÌNH DƯ