Mở ra không gian sống xanh, sạch dọc kênh Đôi

Sau thời gian triển khai dự án cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị, diện mạo khu vực kênh Đôi đang dần thay đổi. Sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm của chính quyền đang tạo động lực để tuyến kênh ô nhiễm nhiều thập niên qua từng bước được “hồi sinh”, mở ra không gian sống xanh, sạch, hiện đại cho khu vực phía Nam TPHCM.

Đồng thuận bàn giao mặt bằng

Gắn bó gần nửa thế kỷ với khu vực ven kênh Đôi, ông Trần Đình Luyến (ngụ phường Chánh Hưng) cho biết, gia đình ông cùng những hộ dân nơi đây nhiều năm qua đã chịu cảnh ngập nước mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường. Nhà cửa xuống cấp, môi trường ô nhiễm, muỗi và dịch bệnh luôn là nỗi lo thường trực. Vì vậy, khi thành phố triển khai dự án cải tạo kênh Đôi, gia đình ông nhanh chóng hoàn tất các thủ tục và bàn giao mặt bằng.

Tương tự, hộ ông Trần Văn Liêm (phường Chánh Hưng) chia sẻ, việc di dời nhà ven kênh là cần thiết để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm qua. Người dân địa phương đều nhận thức được ý nghĩa của dự án nên đa số chấp hành chủ trương, phối hợp chính quyền trong công tác kiểm đếm, bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Thi công các hạng mục đầu tiên của dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, đoạn qua đường Nguyễn Duy, phường Phú Định, TPHCM, chiều 22-6. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tại khu vực phường Phú Định, ông Lý Thành Trung sinh sống tại đây cho hay, hàng chục năm qua, hai bên dòng kênh bị lấn chiếm khiến dòng chảy bị thu hẹp, nước đen và rác thải tồn đọng gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nay thành phố quyết tâm cải tạo, người dân đều kỳ vọng tuyến kênh sẽ sớm đổi thay, trở thành không gian xanh, sạch và thông thoáng.

Theo ghi nhận, tại các vị trí đã tiếp nhận mặt bằng, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công liên tục để xây dựng kè chống sạt lở, san lấp và triển khai các hạng mục hạ tầng. Hình ảnh những căn nhà cũ được tháo dỡ nhường chỗ cho công trình mới cho thấy sự đồng thuận của người dân với các chương trình phát triển đô thị của thành phố.

Di dời 40.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch

Mới đây, tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Xây dựng cùng các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát hiện trạng, xây dựng danh mục dự án và đề xuất các giải pháp triển khai đề án.

Tuy nhiên, theo đồng chí Võ Văn Minh, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, nhiều dự án chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, công tác chuẩn bị nguồn vốn và quỹ nhà tái định cư còn gặp khó khăn. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu di dời 40.000 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch trong giai đoạn 2025-2030.

Mặt bằng ven bờ Bắc kênh Đôi sau khi tháo dỡ để phục vụ dự án chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường kênh rạch tại phường Chánh Hưng, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện dự án, bảo đảm quá trình triển khai không bị gián đoạn. Đối với những dự án nhóm A, các cơ quan liên quan cần sớm hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư tại kỳ họp gần nhất.

Các dự án nhóm B và C được nghiên cứu phân cấp cho địa phương đủ năng lực nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và nâng cao hiệu quả triển khai. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc rà soát, cập nhật hiện trạng các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn; xây dựng danh mục dự án, phân loại theo quy mô, tính chất và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Về nguồn vốn, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các dự án có khả năng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT và các mô hình xã hội hóa khác nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách, giảm áp lực tài chính và bảo đảm tính khả thi của đề án.

Liên quan công tác tái định cư, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ nhà ở xã hội và nhà tái định cư hiện có để bố trí phù hợp cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, bảo đảm tiến độ khởi công các dự án nhà ở xã hội tại khu vực Nhà Bè và Bình Chánh trước đây vào đầu quý 4-2026 để phục vụ nhu cầu tái định cư.

QUỐC HÙNG