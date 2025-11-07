Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện làm thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik do V.I.Lenin đứng đầu, cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ Sa hoàng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của những người lao động làm chủ vận mệnh đất nước, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

LTS: Đã 108 năm trôi qua kể từ ngày “tiếng đại bác” báo hiệu Cách mạng Tháng Mười vang lên ở Petrograd, nhưng khát vọng về một thế giới công bằng, bình đẳng và tự do mà nhân loại hướng tới từ năm 1917 đến nay vẫn chưa bao giờ cũ. Trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động, giá trị của cuộc cách mạng ấy vẫn soi sáng con đường phát triển dựa trên nền tảng lấy con người làm trung tâm.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc đăng trên Báo Pravda (Sự thật) của Liên Xô, nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười (năm 1967). Người khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”. Từ ánh sáng đó, con đường cách mạng Việt Nam được soi rọi, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng chủ nghĩa xã hội hôm nay.

V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị của khóa huấn luyện quân sự toàn dân 25-5-1919. Ảnh: TƯ LIỆU

Hơn một thế kỷ trôi qua, giá trị cốt lõi của Cách mạng Tháng Mười vẫn sống mãi: khát vọng về bình đẳng, công bằng và tự do của con người. Trong bối cảnh toàn cầu hóa với khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc, xung đột và khủng hoảng lan rộng, khẩu hiệu “Hòa bình, Ruộng đất, Bánh mì” của cuộc cách mạng vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc: đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển. Những phong trào xã hội đương đại, từ đấu tranh đòi quyền lao động, chống phân biệt chủng tộc, đến bảo vệ môi trường, đều ít nhiều phản chiếu giá trị nhân văn mà Cách mạng Tháng Mười khởi xướng: hướng tới một xã hội công bằng, nhân ái, nơi quyền sống và phẩm giá con người được tôn trọng. Ở Việt Nam, ánh sáng từ Cách mạng Tháng Mười đã soi đường cho Đảng ta lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - con đường vì hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị đó tiếp tục được phát huy trong công cuộc đổi mới hiện nay: phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong thế giới hôm nay, công nghệ phát triển nhanh chóng nhưng bất bình đẳng vẫn là thách thức toàn cầu, khi hòa bình mong manh giữa những cuộc xung đột và tranh giành lợi ích, bài học từ Cách mạng Tháng Mười càng thêm thời sự. Đó là lời nhắc nhở về sức mạnh của nhân dân, về khát vọng tự do, công bằng - những giá trị không thể bị khuất phục bởi thời gian hay biến động của lịch sử. Cách mạng Tháng Mười không chỉ là dấu mốc trong quá khứ, mà còn là ngọn đuốc soi đường cho hiện tại và tương lai, thôi thúc các dân tộc kiên định con đường phát triển vì con người, vì hòa bình, công bằng và hạnh phúc chung của nhân loại.

VÂN TÂM