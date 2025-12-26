Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, nhìn từ TPHCM - thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, phong trào thi đua đã và đang được đo đếm bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ của đội ngũ trực tiếp phục vụ người dân.

Giải quyết nhanh gọn từng bộ hồ sơ

“Chị Mai trông hàng giúp tôi ít phút nhé, tôi chạy lên phường hoàn thiện mấy hồ sơ đăng ký kinh doanh, tới giờ hẹn rồi”, bà Nguyễn Thị Quế (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM, tiểu thương kinh doanh tại chợ Thủ Đức) gọi với sang nhờ người bạn hàng bên cạnh. Trước đây, để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), bà Quế thường nghỉ một buổi bán hàng để lên phường. Giờ có ứng dụng Zalo mini dành cho công dân phường Thủ Đức, bà chỉ cần lên ứng dụng đặt lịch hẹn rồi chờ đúng giờ mới lên phường, không phải nghỉ bán như trước.

Ứng dụng Zalo mini là một trong các ứng dụng được phường Thủ Đức triển khai khi thực hiện đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng, do TPHCM phát động. Phường tích hợp các tiện ích vào ứng dụng Zalo mà người dân đang sử dụng, để đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp giảm thời gian cho người dân khi thực hiện TTHC.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Lê Thượng Duy Lập, ứng dụng Zalo mini vừa giúp người dân đặt lịch hẹn, vừa theo dõi tiến độ cán bộ giải quyết TTHC. Nhờ vậy, người dân không mất thời gian lên phường chờ đợi theo số thứ tự hay liên hệ, đi lại nhiều lần để hỏi về tiến độ giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp nhiều tính năng khác như tra cứu văn bản, tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân…

Đội hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại khu phố 46, phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Cũng ra đời từ phong trào thi đua, mô hình “Hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư” do UBND phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) triển khai từ đầu tháng 12 đã giúp người dân thuận tiện khi nộp hồ sơ TTHC tại khu dân cư. Với mô hình này, phường trang bị hệ thống máy tính tại văn phòng các ban điều hành khu phố, bố trí nhân sự hỗ trợ người dân nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Sinh (60 tuổi, ngụ khu phố 46) cho biết, nhà ông ở xa Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường nên trước đây, mỗi lần muốn nộp hồ sơ TTHC đều tốn nhiều thời gian. Khi phường đưa lực lượng hỗ trợ và trang thiết bị về khu phố, ông chỉ cần đi bộ ra văn phòng ban điều hành khu phố là có người hướng dẫn.

“Mô hình này giúp người dân tiết kiệm thời gian, không phải di chuyển xa, rất tiện lợi cho người lớn tuổi”, ông Sinh chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Nguyễn Duy Hưng, cùng với mô hình “Hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”, thời gian qua phường tập trung đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, đặc biệt trong lĩnh vực hộ tịch.

Cụ thể, phường cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân từ 3 ngày xuống còn 1 ngày làm việc. Đến nay, phường đã rút ngắn thời gian giải quyết cho hơn 1.000 hồ sơ.

Phường cũng triển khai mô hình giải quyết hồ sơ khai tử tại nhà. Người dân chỉ cần liên hệ qua điện thoại hoặc khu phố, công chức tư pháp - hộ tịch sẽ đến ghi nhận thông tin, tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, phường sẽ trao giấy khai tử tại nhà. Các mô hình cải cách này nhằm mang dịch vụ công đến gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Nhờ đó, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 97,83%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99,21%.

TPHCM đã chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thông qua việc phát động kịp thời các phong trào thi đua, khơi gợi tinh thần của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và người dân. Có thể kể đến: Phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; đợt thi đua “Hành động trách nhiệm - Kết quả chất lượng” thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đợt thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nâng chất lượng cuộc sống của người dân

Vào mỗi cuối ngày, ông Đoàn Minh Tú (62 tuổi) tranh thủ đi bộ tập thể dục trên đường cặp rạch Tư Trang (phường An Phú Đông, TPHCM) vừa được mở rộng, trải nhựa, chờ đến giờ đón cháu tan học. Con đường cặp rạch Tư Trang kết nối khu dân cư với Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu và Trường THCS An Phú Đông (phường An Phú Đông), trước đây xuống cấp nặng, nay đã được chỉnh trang sạch đẹp, chuẩn bị khánh thành.

Đi đến trước cổng trường, chỉ về con đường lớn phía trước, nơi cây cầu cũ xuống cấp đã được thay thế bằng cống hộp lớn, ông Tú kể: Người dân mừng lắm, vì trong thời gian ngắn mà nhiều tuyến đường, cầu xuống cấp đã được cải tạo, nâng cấp khang trang, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua của thành phố và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường triển khai nhiều dự án, công trình nạo vét, kiên cố hóa kênh rạch; nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, vào ngày 26-12, phường khánh thành 6 công trình, khởi công 1 công trình dân sinh. Các công trình góp phần trong việc từng bước chỉnh trang đô thị phường; nâng cao điều kiện sinh hoạt, môi trường sống của người dân.

Cùng niềm vui khi tuyến đường trước nhà được nâng cấp, ông Lê Minh Cảnh (72 tuổi) thong thả bước dọc con đường Lê Lộ, phường Phú Thạnh. Gắn bó với khu vực này từ trước năm 1975, ông chứng kiến rõ hành trình “thay da đổi thịt” của nơi đây. Khi tuyến đường được nâng cấp xong (cuối tháng 8-2025), ông và người dân trong khu vực rất vui mừng, vì việc đi lại thuận lợi hơn và bớt nỗi lo ngập nước.

Sau khi công trình hoàn thành, việc giữ gìn vệ sinh, trật tự trên tuyến đường cũng được quan tâm hơn. Bà Lê Đỗ Xuân Mai (sinh năm 1967), Trưởng khu phố 2, cho hay, sau khi công trình hoàn thành, Ban điều hành khu phố phối hợp Đoàn Thanh niên và lực lượng an ninh trật tự cơ sở duy trì vệ sinh định kỳ hàng tuần, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, trật tự. “Có đường mới, trẻ con đi học cũng an tâm hơn trước”, bà Mai nói.

Cùng với các công trình dân sinh được khởi công, khánh thành, những quy trình giải quyết hồ sơ cho người dân được rút ngắn, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM đang được hiện thực hóa bằng hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, thi đua yêu nước tại TPHCM đã thể hiện rõ trong từng hành động hàng ngày. Đó là sự tận tâm của cán bộ phục vụ dân, là ý thức giữ sạch con hẻm của người dân, là sáng kiến của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh...

Phong trào thi đua lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân Thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tại TPHCM thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố. Nổi bật là phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TPHCM đến năm 2025” với kinh phí gần 45 tỷ đồng, đã xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đội ngũ công nhân, người lao động, các phong trào thi đua đã ghi nhận 203.966 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học và giải pháp cải tiến quy trình công nghệ. Những sáng kiến này góp phần cải thiện môi trường làm việc, giải phóng sức lao động, được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị khoảng 76.890 tỷ đồng. Hội Nông dân TPHCM đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thúc đẩy nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thành đoàn TPHCM để lại dấu ấn rõ nét với các phong trào “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”..., phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã lan tỏa nhiều phong trào thi đua thiết thực như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”. Trong đồng bào các tôn giáo, các phong trào vận động “Sống tốt đời, đẹp đạo” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, khuyến khích đồng bào tích cực tham gia các hoạt động ích nước, lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường tại khu dân cư, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phát triển bền vững của TPHCM.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT