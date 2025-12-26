Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp nhà nước.

Dự hội nghị có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; các đồng chí nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, qua các thời kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cho biết, năm 2025, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã nỗ lực không ngừng, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, vượt khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Bên cạnh những kết quả quan trọng, nổi bật, đồng chí Dương Anh Đức nhìn nhận, ngành cần phải nỗ lực để làm tốt hơn nữa, khắc phục một số tồn tại, hạn chế.

Năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phải tận dụng những cơ hội để triển khai các nhiệm vụ. Ngành xác định rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm và hệ thống giải pháp chi tiết thực hiện nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị, các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận các Đảng ủy, Ban xây dựng Đảng các địa phương chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

Trong đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền; ứng dụng công nghệ, tiếp cận và thuyết phục quần chúng một cách hiệu quả. Thực hiện thường xuyên, chủ động nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung chuyên đề toàn khóa XIV và chuyên đề năm 2026 gắn với mở rộng và lan tỏa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” thành giá trị truyền thống, bản sắc của thành phố.

Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng văn hóa liêm chính.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy tăng cường theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa của thành phố; xây dựng con người TPHCM phát triển toàn diện.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; hướng tới xây dựng TPHCM trở thành nơi có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người dân đều được chăm lo về sức khỏe, giáo dục, thể dục thể thao, môi trường đảm bảo yêu cầu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình phát triển.

Song song đó, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện có hiệu quả quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết và kết quả thực hiện nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, tham mưu thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận từ Thành phố đến cơ sở cả về số lượng và chất lượng chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công nghệ số.

