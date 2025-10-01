Khen thưởng đột xuất thành tích phối hợp bắt cướp trong làng đại học

Ngày 1-10, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa (TPHCM) cho biết vừa khen thưởng đột xuất cho tập thể công an phường và 2 cá nhân có thành tích trong phối hợp, truy bắt một nhóm đối tượng cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Chủ tịch UBND phường Đông Hoà khen thưởng Công an phường Đông Hòa và 2 Công an phường gồm: Đại úy Phạm Minh Thuận, Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh. Đây là tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phá án.

Lãnh đạo phường Đông Hòa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tấn công tội phạm

Trước đó, ngày 19-9, từ tin báo về việc bị đối tượng điều khiển xe máy giật điện thoại di động tại làng đại học (thuộc khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa), Công an phường đã phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM, vào cuộc truy xét nghi phạm.

Tối 26-9, lực lượng Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Ô Môn (Cần Thơ) bắt giữ Nguyễn Trung T. (sinh năm 1996, ngụ An Giang), nghi phạm đã cướp giật tài sản. Lúc này T. đang lẩn trốn tại Cần Thơ.

Trong quá trình điều tra, Công an phường Đông Hòa còn phối hợp với PC02 Công an TPHCM bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, Công an phường Đông Hòa bắt khẩn cấp, tạm giữ Lê Văn L., Bùi Lê Hồng D., Hoàng Văn L. về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà. Riêng Nguyễn Đoàn Mai P., đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên đã cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra.

Tại trụ sở Công an phường Đông Hoà, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Làng đại học (Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) có phần lớn diện tích nằm trên địa bàn phường Đông Hòa. Theo Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Công an phường Đông Hòa, thời gian qua, công an địa phương đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ như tuần tra, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tố giác tội phạm… nhằm chủ động tấn công tội phạm, tạo môi trường an toàn cho hàng chục ngàn sinh viên an tâm sinh sống, học tập.

VĂN CHÂU