Ngày 24-10, tại xã Kim Sơn (tỉnh Đồng Tháp), Bộ Xây dựng phối hợp các địa phương tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy nước thô liên vùng Đồng Tháp – Tây Ninh – Vĩnh Long.

Nghi thức khởi công. Ảnh: MT

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn nước ngọt. Do đó, việc đầu tư hệ thống cấp nước liên vùng đầu tiên với quy mô lớn tại ĐBSCL có ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, an sinh xã hội và phát triển bền vững của toàn vùng.

Dự án có tổng công suất thiết kế 600.000 m3/ngày đêm, được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 công suất 300.000 m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư hơn 1.820 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành vào quý IV-2026, dự kiến sẽ cấp nước cho hơn 2 triệu người tại ĐBSCL.

Hệ thống bao gồm các trạm bơm chính và tuyến ống dài khoảng 115km, dẫn nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

- Giai đoạn 2 sẽ mở rộng tuyến ống và trạm bơm từ khu vực Cái Bè – cầu Mỹ Thuận, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm, hình thành mạch truyền dẫn nước ngọt liên hoàn từ sông Tiền đến các tỉnh trong vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, kiến nghị các địa phương trong vùng cần mở rộng mạng lưới đường ống, kết nối sử dụng nguồn nước theo quy hoạch phát triển ĐBSCL thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

NGỌC PHÚC