Khởi động 3 dự án đô thị hơn 38.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Sáng 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động ba dự án khu đô thị hỗn hợp có tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Ba dự án gồm Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ (12.500 tỷ đồng, 276ha), Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới (11.900 tỷ đồng, 212ha) và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ (13.900 tỷ đồng, 291ha). Tổng diện tích 3 dự án gần 780ha, quy hoạch theo hướng hiện đại, sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, tích hợp đầy đủ giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa.

Trao quyết định đầu tư

Đặc biệt, trong tổng số gần 18.200 căn hộ của các dự án, có hơn 7.100 căn nhà ở xã hội (tương đương 20% quỹ đất theo quy định), nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương, góp phần phát triển đô thị hài hòa và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cam kết chính quyền đồng hành với nhà đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong khẳng định, sau khi sáp nhập, Quảng Trị bước vào giai đoạn mới với bốn trụ cột chiến lược: năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp xanh, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch đặc sắc, là tỉnh phát triển khá của cả nước. Việc Sun Group đầu tư đồng loạt ba dự án quy mô hơn 38.000 tỷ đồng là bước đi tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đô thị, du lịch và kinh tế - xã hội. Chính quyền tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần biến Quảng Trị thành nơi đáng đến, đáng sống, văn minh và hiện đại.

Phối cảnh 3 dự án

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group cho biết, ba dự án sẽ tạo hệ sinh thái đô thị, du lịch giải trí quy mô lớn, góp phần biến Quảng Trị thành điểm đến quốc tế, mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, Bắc – Nam.

Sự kiện này cũng mang ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Ngoài ra, cũng đánh dấu bước ngoặt trong hành trình hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đưa Quảng Trị trở thành nơi đáng đến, đáng sống, văn minh và hiện đại.

MINH PHONG