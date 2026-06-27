Các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn TPHCM và phường Trung Mỹ Tây khởi động tuần lễ cao điểm "Tự hào thanh niên thành phố mang tên Bác". Ảnh: THANH DUNG

Chương trình thu hút sự tham dự của hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn nhấn mạnh, tuổi trẻ thành phố hôm nay được học tập, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến trên thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Niềm tự hào đó không chỉ là tình cảm thiêng liêng mà còn là trách nhiệm chính trị, là động lực để mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập và phấn đấu góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn phát biểu khởi động chương trình. Ảnh: THANH DUNG

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà cho các em thiếu nhi, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà như một lời động viên các bạn cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây trao quà cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH DUNG

Trong khuôn khổ chương trình, Ban thường vụ Thành đoàn trao quyết định cho các chi đoàn mới thành lập thuộc các cơ sở Đoàn của Cụm thi đua số 7, khu vực địa bàn dân cư.

Đồng chí Bùi Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM và đồng chí Lê Thành Đạt, Bí thư Đoàn phường Trung Mỹ Tây trao quyết định cho các chi đoàn.

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng được triển khai như: tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, ra quân vệ sinh môi trường, cạo xóa bảng quảng cáo sai quy định... được diễn ra trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động "Đổi rác tái chế lấy hàng Việt Nam" diễn ra tại chương trình

Ngày 2-7-1976 thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thanh niên thành phố đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tiên phong, xung kích, sáng tạo, đóng góp sức trẻ và nhiệt huyết vào sự nghiệp xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức chương trình khởi động Tuần lễ cao điểm “Tự hào thanh niên thành phố mang tên Bác” và phát động hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp” năm 2026.

THANH DUNG