Nam bộ giảm mưa, Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng gay gắt

Ngày 13-8, Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Nam bộ giảm mưa so với cách đây 2-3 ngày.

Thời tiết Nam bộ chủ yếu nắng oi, mưa dông giảm so với những ngày trước

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tại Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Lai Châu và Điện Biên có nền nhiệt thấp hơn. Hà Nội tiếp tục oi nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, nắng nóng tại Bắc bộ sẽ suy giảm dần từ ngày mai 14-8. Từ ngày 15-8, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt ở Bắc bộ và giảm dần tại Trung bộ.

Cùng với suy giảm nắng nóng, mưa dông ở Bắc bộ có xu hướng tăng từ chiều 14-8, có nơi có mưa to. Trung bộ vẫn ít khả năng có mưa diện rộng, nhưng khu vực phía Tây các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, phía Tây TP Huế và Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa dông nhiệt.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, thời tiết hôm nay chủ yếu nắng oi, mưa dông giảm so với những ngày trước. Chiều và tối vẫn có mưa dông rải rác, tập trung ở Đông Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, trong đó có khu vực phía Tây các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Khu vực Nam bộ có nắng nóng cục bộ.

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