Sạt lở rình rập nhiều khu dân cư Bắc miền Trung

Nhiều tuyến đường bị sạt lở

Tại xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An), sáng 8-8, đất đá từ vách núi bất ngờ sạt xuống tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Xốp Típ, gây ách tắc giao thông. Công an xã phối hợp UBND xã và lực lượng chức năng huy động phương tiện dọn đất đá. Sau gần 5 giờ, tuyến đường mới thông xe trở lại. Tuy nhiên, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nên lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân viên trực gác, cảnh báo người dân.

Đường dân sinh tại bản Thanh Sơn (xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. ẢNH: ĐẶNG TRUNG

Dọc tuyến đường quốc phòng ven biển nối xã Cẩm Trung với xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), nhiều đoạn đường chạy sát vách núi cao, dốc đứng, đất đá bị xói lở, khoét hàm ếch; nhiều tảng đá mồ côi nằm trong lớp đất rời, có nguy cơ lăn xuống đường. Tại một số vị trí từng xảy ra sạt lở, kè bê tông bị phá hỏng, vùi dưới đất đá. Anh Trần Văn Thành (trú xã Cẩm Trung) cho hay, đoạn đường này thường xuyên xảy ra sạt lở, nhất là vào mùa mưa. Có khi phải mất nhiều ngày mới khắc phục xong, giao thông bị chia cắt.

Theo ông Lê Hồng Lĩnh, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Trung, tuyến đường quốc phòng ven biển dài khoảng 5km. Từ năm 2024 đến nay, trên tuyến đã xảy ra sạt lở tại 11 điểm do đá mồ côi nằm trong nền đất cát pha yếu. Địa phương nhiều lần dọn đất đá, gia cố tạm bằng các hàng đá ở chân núi nhưng tiếp tục phát sinh điểm sạt lở mới. Việc xử lý triệt để cần nguồn kinh phí lớn, vượt khả năng địa phương. Theo kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030, tỉnh sẽ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường, đồng thời gia cố mái taluy tại các điểm sạt lở. Trước mắt, khi thời tiết xấu, địa phương sẽ lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác ở hai đầu đường và cấm người, phương tiện qua lại.

Tại khu vực thác Trượt, thượng nguồn sông Tả Trạch (xã Khe Tre, TP Huế), nhiều hộ dân lo lắng khi bờ sông đã bị nước khoét sâu. Có nơi, điểm sạt lở chỉ cách nhà dân vài mét. “Ban đêm nghe tiếng đất đá rơi là chúng tôi thấp thỏm, không tài nào ngủ được. Người dân mong sớm được bố trí khu tái định cư để có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Nguyễn Long Thành (trú thôn Phú Xuân, xã Khe Tre) bày tỏ. Hiện nay, toàn xã còn 92 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần được bố trí tái định cư. VĂN THẮNG

Tại khu vực núi Chòi (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), hàng loạt vết nứt, sụt lún tạo thành các rãnh sâu rộng từ 1-3m trên sườn núi, kéo dài hàng chục mét. Xã Kỳ Anh đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở hai đầu tuyến đường Đồng - Trung đoạn qua chân núi Chòi, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát để xây dựng phương án xử lý. Bà Dương Thị Vân Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh, cho biết, nếu thời tiết diễn biến xấu mà việc xử lý chưa kịp triển khai, địa phương sẽ chủ động xây dựng phương án cấm đường để bảo đảm an toàn cho người dân.

Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Tại khu dân cư bản Thanh Sơn (xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), từ ngày 5 đến 8-8, sạt lở, sụt lún diễn ra nghiêm trọng. Một vết nứt lớn dài khoảng 100m xuất hiện trên mặt đất, nhiều vị trí sụt sâu 1,5-2m, khe nứt rộng từ 20cm đến 1m. Những ngày qua, các vết nứt tiếp tục mở rộng. Một số nhà dân bị đất đá xô lệch, tường nứt, vỡ; nền và móng nhà có dấu hiệu bị tác động. Nhiều đoạn đường cũng bị nứt gãy, sụt lún, biến dạng.

Theo bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, các vết nứt và sạt trượt đất tại bản Thanh Sơn tiếp tục mở rộng, diễn biến phức tạp, lượng đất đá sụt lún ngày càng lớn. Xã chưa thể xác định mức độ nguy hiểm của nền địa chất, địa hình khu vực. Trước mắt, xã đã hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển tài sản và sơ tán 17 hộ dân với 60 nhân khẩu đến Nhà văn hóa bản Thanh Sơn, nhà công vụ của một số cơ quan. Đồng thời, địa phương khoanh vùng, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và kiểm soát người ra vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trước diễn biến sạt lở tại nhiều khu vực, người dân mong cơ quan chức năng sớm đánh giá đầy đủ mức độ nguy hiểm, khoanh vùng các điểm có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó, cảnh báo và sơ tán khi cần thiết. Với những khu vực có nguy cơ cao, việc bố trí nơi ở mới cho người dân cũng cần được tính đến sớm, tránh bị động khi sạt lở xảy ra.

DƯƠNG QUANG