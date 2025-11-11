Xã hội

Giao thông

Khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam sau bão số 13

SGGPO

Đến 23 giờ đêm 10-11-2025, ngành Đường sắt đã khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, làm nhiều đoạn đường sắt hư hại, gián đoạn chạy tàu. Khu vực Km1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, có nơi sâu tới 9m.

Clip tàu lưu thông qua khu vực sạt lở

Ngành Đường sắt Việt Nam đã huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị từ ba công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Thuận Hải và Nghĩa Bình, thi công liên tục ngày đêm với mục tiêu sớm thông tuyến. Gần 300 công nhân làm việc ba ca, bốn kíp, xây dựng cầu tạm gồm hai mố, hai trụ và ba nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với vận tốc 5km/giờ.

duongsat1.jpg
Công nhân xây dựng cầu tạm

Đến 23 giờ ngày 10-11, đoàn tàu thử tải thành công. Lúc 23 giờ 54, tàu hàng đầu tiên với 19 toa chạy qua, sau đó lần lượt đến các tàu khách SE22, SE46 và SE47.

Sau 4 ngày tạm gián đoạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông suốt, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa chính thức khôi phục.

duongsat.jpg
Tàu lưu thông qua khu vực sạt lở

Ngành Đường sắt tiếp tục triển khai giai đoạn 2, thi công công trình cố định và gia cố vĩnh cửu nền đường, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến.

Tin liên quan
AN THANH - BÍCH QUYÊN

Từ khóa

lưu thông trở lại tuyến đường sắt Bắc - Nam sạt lở đoàn tàu vận tải hành khách khôi phục đường sắt quốc lộ 19

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn