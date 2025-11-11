Khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam sau bão số 13

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, làm nhiều đoạn đường sắt hư hại, gián đoạn chạy tàu. Khu vực Km1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, có nơi sâu tới 9m.

Clip tàu lưu thông qua khu vực sạt lở

Ngành Đường sắt Việt Nam đã huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị từ ba công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Thuận Hải và Nghĩa Bình, thi công liên tục ngày đêm với mục tiêu sớm thông tuyến. Gần 300 công nhân làm việc ba ca, bốn kíp, xây dựng cầu tạm gồm hai mố, hai trụ và ba nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với vận tốc 5km/giờ.

Công nhân xây dựng cầu tạm

Đến 23 giờ ngày 10-11, đoàn tàu thử tải thành công. Lúc 23 giờ 54, tàu hàng đầu tiên với 19 toa chạy qua, sau đó lần lượt đến các tàu khách SE22, SE46 và SE47.

Sau 4 ngày tạm gián đoạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được thông suốt, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa chính thức khôi phục.

Tàu lưu thông qua khu vực sạt lở

Ngành Đường sắt tiếp tục triển khai giai đoạn 2, thi công công trình cố định và gia cố vĩnh cửu nền đường, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến.

AN THANH - BÍCH QUYÊN