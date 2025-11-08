Cơ bản khôi phục đoạn đường sắt bị lũ làm trôi nền, treo ray hơn 9m

Trong đêm 7 đến sáng ngày 8-11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cơ bản khắc phục xong đoạn đường sắt bị trôi nền, treo ray với độ sâu hơn 9m trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM.

Các lực lượng chức năng đã được huy động làm xuyên đêm để khắc phục sự cố nghiêm trọng tại km1136+850 đến km1136+925 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh.

Hàng trăm công nhân, hàng trăm tấn vật liệu đắp nền, đá hộc cùng máy móc, thiết bị được chuyển về vị trí này để khôi phục lại nền đường. Đến sáng nay 8-11, sự cố cơ bản được khắc phục, có thể thông tàu.

Tuy nhiên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 13, thời điểm này, trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM qua miền Trung vẫn còn nhiều đoạn bị ngập sâu, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước.

Hiện ngành đường sắt đang tập trung lực lượng làm 3 ca, 4 kíp để khắc phục các vị trí bị hư hỏng, đồng thời chờ nước rút để sửa chữa. Dự kiến trong 2 ngày nữa, đường sắt Bắc - Nam mới có thể thông toàn tuyến.

>>>Một số hình ảnh ngành đường sắt khắc phục sự cố trong đêm 7 và sáng ngày 8-11:

BÍCH QUYÊN