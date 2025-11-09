Xuyên ngày đêm khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam

Hơn 300 công nhân, kỹ sư cùng hàng chục phương tiện, máy móc, cơ giới đang làm việc xuyên ngày đêm với tinh thần “3 ca, 4 kíp" khẩn trương khắc phục hơn 90m đường sắt bị xói lở, hư hại do bão số 13 gây ra tại thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.

Đến sáng 9-11, các công nhân, kỹ sư vẫn đang nỗ lực huy động đoàn tàu và ô tô tải vận chuyển đá vào thôn Soi Nga để khắc phục các điểm hư hỏng, sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn Km1136 thuộc cung Vân Canh - Phước Lãnh.

>>>Clip hiện trường công tác khắc phục đường sắt Bắc - Nam:

Hàng trăm công nhân, kỹ sư được huy động "3 ca, 4 kíp" để sớm nối mạch đường sắt Bắc - Nam

Theo ghi nhận, tại hiện trường, mưa lũ đã khiến đoạn nền đường sắt Bắc - Nam (Km1136, cung Vân Canh – Phước Lãnh) bị sạt lở sâu 9m, dài hơn 90m, tạo thành dòng suối sâu hoắm. Tuyến đường ray bị hổng chân, treo lơ lửng trên cao, một số vị trí bị xói lở nặng, đổ cột tín hiệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng đường sắt.

Để khắc phục, đơn vị thi công đã mở đường công vụ nối từ quốc lộ 19C tiếp cận khu vực sạt lở nhằm tăng tốc độ vận chuyển vật liệu. “Sau mưa bão, đến ngày 8-11, chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường. Qua khảo sát, địa chất khu vực rất phức tạp nên chưa thể xác định được thời điểm thông tuyến”, một đại diện giám sát thi công cho biết.

Vị trí sạt lở có địa chất phức tạp nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, phương án thi công được chia làm hai giai đoạn. Trước mắt, đơn vị triển khai giai đoạn 1, xây dựng cầu tạm gồm 2 mố, 2 trụ và 3 nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ 5km/giờ. Sau khi thông tuyến, ngành đường sắt sẽ tiếp tục thi công cố định, nâng tốc độ tàu chạy lên 15km/giờ. Ở giai đoạn cuối, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ hoàn thiện phương án khắc phục, gia cố nền đường xây dựng cầu vĩnh cửu.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng đường sắt, làm gãy, đổ hàng trăm cột thông tin, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Đường ray bị hổng chân, treo vắt vẻo

Công nhân đang huy động hàng ngàn khối đá hộc để khắc phục sạt lở

“Hiện chúng tôi đang huy động hàng trăm công nhân làm ngày đêm, phấn đấu đến 18 giờ ngày 10-11 sẽ thông tàu tạm thời với tốc độ 5km/giờ. Trong 45 ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục sửa chữa, nâng tốc độ tàu chạy lên 15km/giờ và tiến tới khắc phục căn cơ, bền vững”, ông Vượng thông tin.

Cơ giới khơi thông mặt bằng để đổ đá hộc để tạo nền đường sắt

Cơ giới được huy động khẩn trương khắc phục sạt lở, nối lại đường sắt Bắc - Nam

Bên cạnh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ngành Đường sắt Việt Nam cũng triển khai chính sách hỗ trợ, hoàn trả vé miễn phí cho hành khách đã mua vé nhưng bị ảnh hưởng do mưa bão và sạt lở trong những ngày qua.

NGỌC OAI - PHAN TÍN